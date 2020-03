Bij Annies Tasjes in Beek en Donk draait 't al zestig jaar om beleving

Ze schiet in de lach. De vraag was wat Annie van Lankveld zelf als favoriete tasje ziet. ,,Daar kan ik echt geen antwoord op geven. We verkopen allerlei grote merken in onze winkel en op onze website. Wat ik inkoop vind ik mooi, anders kan ik het ook echt niet verkopen. Merken als Cowboysbag, Eastpak, Shabbies en By Loulou doen het over het algemeen erg goed. En lederwaren natuurlijk.”



,,Laatst vroeg een klant of wij ook tassen van veganistisch leer hadden", vervolgt ze. Daar moest ze ook erg hard om lachen. ,,Veganistisch leer bestaat natuurlijk niet, dat is gewoon plastic. Ik kan nog wel duizend van zo’n verhalen opnoemen, ik maak zoveel leuke dingen mee in de winkel.’’