Bij de E.T.E.C was 't streng én gezellig: reünie eind dit jaar

De E.T.E.C maakte een doorstart na een faillissement toen Diny Meeuws van de Vijver (76) uit Someren-Eind in 1958 in het confectieatelier ging werken. Zij kwam recht van de huishoudschool in Lierop en moest van haar ouders meteen naar de E.T.E.C. ,,Piet van Houts was daar baas en die hield in de gaten wanneer meisjes van school afkwamen. Hij vertelde tegen de ouders dat er voor hun dochter wel een plek was in het 'schooltje' van zijn bedrijf."