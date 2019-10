Bij de Gemertse Fun Run nemen ze al een voorschot op Carnaval

Liefst 86 teams deden zaterdag mee aan de vierde editie van de Fun Run in Gemert. Tijdens de Team Challenge 2019 moest er een parcours van zes kilometer afgelegd worden met daarop 31 obstakels. Plezier stond voorop maar er werd ook fanatiek gestreden om de snelste tijd.

Over ruim vijf maanden is het weer Carnaval maar wie op het evenemententerrein De Schabber rondloopt, waant zich al in carnavaleske sferen. Teams met namen als ‘Slijk is het nieuwe zwart’, ‘De Flodders’ en ‘Gullie liever dan ons’ schalmen met grote regelmaat uit de speakers. De deelnemers zijn verkleed als koe, gevangene en zo meer en de DJ draait nog maar eens een liedje van de Snollebollekes. Het enige dat nog ontbreekt is een polonaise maar voor de rest is het zottenfeest.

,,Dat is ook ons thema: carnaval in de wei”, erkent voorzitter Frank Vermunt. Al vier jaar is hij met medebestuurders verantwoordelijk voor de Fun Run. ,,Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby”, stelt hij met een brede glimlach. Een paar jaar terug was het maximaal aantal teams bereikt maar bleven de aanmelding binnenstromen. ,,Toen hebben we maar besloten om de teams groter te maken, ik kon geen nee verkopen.”

Bassie en Adriaan

De voorbereidingen op de vijfde Fun Run, volgend jaar, nu zijn alweer in volle gang. Tim Gruijters en Ruud Vermunt zijn dan ook zeker weer van de partij. Het duo is vanaf de eerste editie nauw betrokken bij de organisatie en tijdens de dagen zelf zijn ze een soort Bassie en Adriaan. Ze interviewen de teams, dollen met ze en drinken met de regelmaat van de klok een biertje.

Gruijters kijkt ieder jaar uit naar de Fun Run: ,,Het is een soort dorpsfeest geworden, iedereen kent elkaar en dat maakt het voor ons ook makkelijker om de deelnemers stevig aan te pakken.” Voorbereiden op hun klus doen ze niet. ,,We doen eigenlijk maar wat, na wat biertjes verloopt het allemaal wat soepeler”, stelt Gruijters met een vette knipoog.

Na ruim een uur inspanning staat Marly van de Ven met een gezicht vol modder uit te hijgen. ,,Het was zwaar, vooral de obstakels waarbij je kracht moest gebruiken, de sfeer is wel geweldig. Ik heb onderweg veel gelachen.” Voor Ruud Vermunt is deze editie geslaagd: ,,Als we met de voorbereiding bezig zijn, verklaar ik mezelf wel eens ooit voor gek. Maar als ik al die tevreden deelnemers zie, dan weet ik waar ik het voor doe.”