Bij Internos-koor in Handel zit het belangrijkste niet in de noten

,,Daarom vieren wij met dit optreden ook ruim veertig jaar de lol die we hebben in muziek maken”, vertelt regisseur Theo van Lierop die mee in de evenementencommissie zit. ,,Het wordt een concert van contrasten, in ritme, sfeer, stemming en repertoire. Met voor tachtig procent bekende nummers.”

Op donderdag 13, vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober is het zover. Dan wordt het jubileum gevierd tijdens een groots opgezet theaterconcert met 28 zingende leden en twaalf muzikanten, waarvan een aantal tot de vaste club behoort. Het moet een feest van herkenning worden met een wandeling door veertig jaar repertoire en nu en dan een stukje herinnering van een vroeger optreden in beeld.

Repeat the Beat

,,We hebben in al die jaren bijna vierhonderd nummers gedaan en de leden hebben daaruit hun voorkeur aan mogen geven”, vertelt José van Bommel. ,,Het concert heet Repeat The Beat. Het is dus een herhaling van allerlei nummers.”

De groep heeft in de loop der jaren diverse grotere shows gegeven waardoor er inmiddels veel ervaring opgebouwd is. ,,Ze zijn ook heel flexibel. Als ik iets voorstel, doen ze het gewoon meteen. Waarmee ik niet wil zeggen dat ze klakkeloos alles opvolgen. Mijn doel is dat de mensen vrij op het podium staan en dat doen ze!”, vertelt Van Lierop.

Dirigent Jolanda Kuipers-Hermkens vult hem aan: ,,Alles bij elkaar zijn we er twee jaar mee bezig geweest. Vanaf maart is er weer gerepeteerd en in die tijd hebben we veel geleerd.”

Wilde ideeën

Roland Kuipers merkt op dat er veel bereidheid was, veel alertheid, om weer aan de gang te kunnen na twee jaar stilliggen. ,,Opnieuw een bijzondere show…! Er was weer een plan voor wilde ideeën zoals we die altijd hebben gehad voor muziek, kleding en uitvoering.”

De evenementencommissie kijkt dan ook met veel plezier terug op een aantal hoogtepunten: All Together Now bij de opening van de Bron is er zo een. ,,Zo’n 150 mensen uit heel Handel stonden toen op het podium, fanfare, kerkkoor, losse muzikanten en wij. Geweldig”, herinnert commissielid Maria Biemans-Hermkens zich. Ook Soul of Motown, Legends en The Nightmare is On zorgen voor goede herinneringen.

,,Daarbij is de saamhorigheid en het plezier in het zingen de grote kracht van de groep. Dat sámen maakt het mooier”, aldus de dirigent. ,,Iedereen kan zich zelf zijn, je voelt je altijd gesteund door de groep en veilig genoeg om dingen te doen”, vullen de anderen aan.

Stokje overgenomen

Kuipers is er vanaf het eerste moment bij. ,,In 1981 bij de oprichting was het een jongerenkoor dat onder meer de tienermissen verzorgde in de kerk. Mijn vader was dirigent. Na zijn plotselinge overlijden heb ik het stokje overgenomen. De motivatie voor de kerk werd gaandeweg minder en we begonnen met shows”, vertelt ze.

Roland Kuipers is ook een oudgediende en zit inmiddels al 39 jaar bij Internos. ,,En het mag wel eens gezegd worden: voor wat betreft de decors kunnen we al jaren terugvallen op decorbouwer Pierre Donkers”, vertelt hij. Kortom, het is een hechte groep. ,,Het belangrijkste van de muziek staat bij Internos niet in de noten”, vatte een van de gastmuzikanten van het orkest het collectieve gevoel samen.