Bij klokkengieter Eijsbouts begint ‘de stilte’ pijn te doen

Arlington-klok ‘in stilte’ gegoten in Asten

21 april ASTEN - Het had een feestelijke bijeenkomst moeten worden, met belangrijke gasten. De naam van Mike Pence viel zelfs. Maar de Amerikaanse vice-president was er niet bij. En ook geen andere hoogwaardigheidsbekleders. De nieuwe, grote klok van het Arlington-carillon werd dit weekend in alle rust gegoten bij Koninklijke Eijsbouts in Asten. Een zwaargewicht van 3,5 ton.