Bij Malle Pietje blijft altijd iets aan je vingers plakken, ook zonder brandnetels

Deze vier vaders en vier zonen houden Lieshout veilig, allemaal als lid van de vrijwilli­ge brandweer

1 augustus LIESHOUT – De brandweer is als een familie. In Lieshout zeker. Daar hebben acht van de zeventien leden van de vrijwillige brandweer een bloedband met elkaar, want vader en zoon. Blussen is de zonen met de paplepel ingegoten.