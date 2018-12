Bij Maria en Marinus uit Liessel komen de verhalen los

LIESSEL - Ze staan samen al meer dan honderd jaar achter de tap, Maria en Marinus van Bussel in Liessel. De gedachte om met kasteleinspensioen te gaan hebben ze nog even geparkeerd. Eerst een feestje bouwen. Op 13 januari viert het echtpaar het vijftigjarige jubileum van hun Marmabar, het enige overgebleven dorpscafé in Liessel.

Het was januari 1969, ze waren net twintig en serieus helemaal niet van plan om jaren achter de bar te slijten. Maria (71): ,,We zeiden: we doen dit hoogstens een paar jaar hier achter de tap." Marinus (72) schiet in de lach. ,,Dat is een bietje uitgelopen."

Gouden jubileum

Inmiddels koerst het echtpaar Van Bussel af op het gouden jubileum voor hun Marmabar. En dat is niet alles. De ouders van Maria maakten op deze plek aan de Hoofdstraat ook ruim 35 jaar vol. Onder de streep bestiert de familie dus al 85 jaar het laatst overgebleven dorpscafé van Liessel. Het was in 1932 dat de ouders van Maria vanuit Neerkant de sprong naar Liessel waagden. ,,Er zat toen een café en schoenmakerszaak in, Koek-Suikerbuik noemden ze het hier", vertelt Maria. De familie burgerde snel in. Vader Toon, die ook aannemer was, richtte bijvoorbeeld mee de voetbalclub en de harmonie op.

In het café was een beugelbaan en stond een biljart. ,,Hier kwamen alle verhalen los en dat is nog steeds zo", zegt Maria. Bij Maria stroomt al sinds haar geboorte honderd procent kasteleinsbloed door de aderen. ,,Ik ben hier letterlijk geboren. Ik slaap ook al mijn hele leven in dezelfde slaapkamer." Ze glimlacht. ,,Nee, ik heb nooit ergens anders naartoe gewild. En ook nooit een ander beroep willen hebben."

Zolang ze het zich kan herinneren, hielp ze samen met haar broers mee in het café. ,,Tot haar vader er eigenlijk aan toe was om naar een bejaardenhuis te gaan. Maar hij wilde niet stoppen tot er een opvolger was die het café over wou nemen", herinnert Marinus zich. Maria glimlacht. ,,Mijn broers wilden niet, dus toen zeiden wij: dan doen wij het wel een paar jaar."

De rest is geschiedenis. De Marmabar zag het licht. Marinus: ,,Marma is een afkorting van Maria en Marinus. Of andersom, dat mag iedereen zelf weten."

Zinken

In de afgelopen vijftig jaar is er enorm veel gebeurd en verbouwd. Er is een heel stuk aangebouwd en Marinus - die er jarenlang ook nog als elektriciën bij werkte - maakte met hulp van anderen een biljart dat helemaal in de grond weg kan zinken. Ze konden anders de vele darters niet kwijt. Want verenigingen, daar drijft de Marmabar op. Maria: ,,Dat is eigenlijk het mooiste van al die vijftig jaar. Dat er clubs naar ons toe komen en dat die allemaal blijven. Het vertrouwen dat je krijgt."

Voor het duo was dat ook een reden om langer door te werken. ,,We zijn nog maar het enige café in Liessel, hè. We kunnen de mensen niet in de steek laten."