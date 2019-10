Bij Mooon uit Aarle-Rixtel telt elke seconde

Alleen de stofzuiger in de hoek en de mensen aan tafel komen niet uit de jaren zestig. Verder lijkt alles in dit huis in Aarle-Rixtel een relict uit de tijd van de provo's en de flowerpower. Van de koelkast met robuuste handgreep tot en met de onderzetter en de pan met dampende tomatensoep erop. Aan de muur vier gitaren, in de hoek bij het raam een sitar.

Tegen een andere muur een grote kast met een grote collectie lp's en wie Mooon-drummer Gijs de Jong (20) bekijkt, ziet een mannequin die jarenzestigkleren showt. Althans, zo lijkt het. Ja, ook zijn langharige kapsel matcht. ,,Nu heb ik mijn werkbroek aan, maar normaal draag ik een streepjesbroek. Ik heb bijna geen normale kleren meer", zegt hij met een voorzichtige lach. ,,Het is zoeken, zoeken, zoeken. Voor mij is het echt een sport dit soort kleren te vinden. Ze zijn allemaal tweedehands."

Tegen die achtergrond bezien is het niet vreemd dat Mooon muziek maakt met een haast authentieke jarenzestigsound. Die sound is dan ook geen gimmick, verzekert Gijs, die hier met zijn broer en Mooon-bassist Tom woont. ,,Het is een lifestyle." Tom (25) knikt. ,,Als je de hoezen van platen uit die tijd ziet, zie je hoe die gasten eruitzagen. Dan ga je ook letten op de kastjes die op de achtergrond staan. En dan gaat het verder naar de behangetjes en zo."

De meest invloedrijke tijd uit de popmuziek staat voor het trio symbool voor goede smaak en degelijkheid. Daarom proberen de drie die sound zo goed mogelijk te benaderen. Tom: ,,Toen werd meer tijd in opnames gestopt om er iets moois van te maken. Nu is het vaak meer afgeraffeld productiewerk." En dat wil Mooon koste wat kost voorkomen.

Survivaltocht

Safari is toch heel anders dan het debuut Mooon's Brew uit 2017: een heuse conceptplaat die gaat over een survivaltocht in de natuur, compleet met terugkerende thema's en liedjes die in elkaar overlopen. Om het album te maken, vertrok de band bij label Excelsior Records en tekende bij het Spaanse Bickerton Records. ,,De muziek is voor ons het belangrijkst", zegt gitarist Timo van Lierop (27). ,,We hadden ook bij onze oude platenmaatschappij kunnen blijven om meer succes te krijgen met onze oude sound, maar wij wilden graag deze plaat maken. Geld is secundair."

Hoewel Safari anders klinkt dan het debuut, is het album een stap terug in de tijd naar 'midden jaren zestig'. Gijs: ,,Mooon's Brew was jonger qua sound. Dit album is puristischer." Timo: ,,Hij is ook wel meer progressive dan de vorige. Er staan moeilijkere composities op. Het zijn moeilijkere liedjes in het algemeen. Elke seconde moet interessant zijn." Maar geen zorgen voor de liefhebbers van het eerste album: hun sound verloochenen zullen ze nooit. Tom: ,,We proberen zoveel mogelijk binnen de lijntjes te kleuren."