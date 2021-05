Bij Porcus Campus in Aarle-Rixtel kun je tussen de varkens slapen én vergaderen

Iets meer kerkgan­gers toegestaan in As­ten-Someren; Café Skippy definitief dicht; Parkeerter­rein nieuwe school haaks op Beatrix­laan

3 mei ASTEN/SOMEREN - De kerken in Asten, Ommel en Someren kunnen vanaf 8 mei iets meer bezoekers ontvangen dan nu. In Asten mogen 60 mensen naar binnen, in Ommel vijftig en Someren ook zestig. De Neder­landse Bis­schop­pen hebben besloten deze beperkte verrui­ming toe te staan. Die geldt alleen voor grote kerken waar normaal meer dan driehonderd zitplaatsen zijn. De maximale capaciteit voor Heusden en Lierop blijft daarom dertig. Dit geldt ook voor de ge­meen­schaps­hui­zen de Einder in Someren-Eind en de Smelen in de Sluis XIII. In alle gevallen worden de huidige coronamaatregelen gehandhaafd.