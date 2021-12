Bij rechter toont Liesselse buurt angst voor extra risico op coronabesmetting door komst arbeidsmigranten

Fysiek en verbaal geweld tegen ambtenaren maakt burgemees­ter Someren woest: ‘Ik hoop dat ze stevig gestraft zullen worden’

SOMEREN - Medewerkers van de gemeente Someren zijn recent fysiek en verbaal aangevallen na coronacontroles bij twee horecazaken. Burgemeester Dilia Blok is woest en vindt het geweld bij D’n Egelantier in Someren en het Jagershuis in Lierop een ‘triest dieptepunt’.

2 december