Bij Someren-Eindse houtbewerker ademt alles hout

De van beroep houten skeletbouwer Van de Manakker kwam op zijn 56e zonder werk thuis te zitten. ,,Ik had geluk dat ik deze hobby had waar ik vanaf dat moment al mijn vrije tijd in heb gestoken. Want als je niets te doen hebt, dan wordt je leven een hel.” Vanaf die tijd is hij vaak te vinden in zijn atelier 3D.