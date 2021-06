Bij Tasty Tom in Beek en Donk krijgen dertig arbeidsmigranten een eigen kamer, op eigen terrein

Geen gedeelde bedden. Zelfs geen gedeeld sanitair of keuken, maar een eigen plek om je even te kunnen opladen na een dag werken in de kassen. Werknemers van Vereijken - of althans het deel dat 's avonds niet naar huis reist omdat thuis te ver weg is - hebben iets om naar uit te kijken.

We willen ons verre houden van de excessen. Die zijn er, maar we hopen juist met deze voorzie­ning een bijdrage naar de positieve kant te willen leveren. Hans Vereijken, algemeen directeur Vereijken Kwekerijen De Beek en Donkse tomatenkweker wil in een bestaande loods op eigen terrein een tijdelijke woonplek voor ze inrichten. Het gaat zeker nog een jaar duren voordat ze er zijn; eerst moeten nog de nodige juridische stappen worden gezet én krijgen omwonenden een nadere toelichting, maar de gemeente Laarbeek heeft alvast toegezegd medewerking te willen verlenen aan het plan.

,,We houden ons aan het beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten dat de gemeente hierover heeft vastgesteld”, zegt Vereijken. ,,Maximaal dertig plekken voor lange termijn huisvesting is op eigen terrein toegestaan.”

Als teler kent Vereijken de verhalen over slechte huisvesting van arbeidsmigranten maar al te goed. ,,We willen ons verre houden van de excessen. Die zijn er, maar we hopen juist met deze voorziening een bijdrage naar de positieve kant te willen leveren.”

Sommige van de werknemers die voor de huisvesting in aanmerking komen, zijn al zeker vijftien jaar bij de tomatenkweker in dienst. ,,Die overnachten nu op plekken elders in de regio. We beschikken ook over een aantal woonhuizen, waar zij overigens eigenlijk nooit voor overlast zorgen. Wat daar wel lastig is, is privacy voor ze creëren.”

Meer dan verplicht

In de loods wordt privacy wél mogelijk. ,,Het Aanjaagteam Arbeidsmigranten van Emile Roemer heeft een aantal aanbevelingen gedaan, onder welke het aantal vierkante meters. Veel initiatieven voor huisvesting van arbeidsmigranten streven ernaar dat aantal te halen, wij gaan daar overheen. Ze krijgen circa 20 vierkante meter aan leefoppervlak, inclusief de gezamenlijke woonruimte. Het wordt echt een secundaire arbeidsvoorwaarde.”

Overigens geldt die arbeidsvoorwaarde vooralsnog alleen voor de honderd werknemers op het terrein aan de Peeldijk in Beek en Donk. Vereijken heeft in totaal circa tweehonderd medewerkers in dienst, verspreid over meerdere vestigingen in Aarle-Rixtel, Someren, Heusden en 's-Gravenzande.