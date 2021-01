'Bij thuisonderwijs stel ik me vooral op als ouder'

Het tempo van zijn leven, dat bepaalt Ton Swinkels zelf: ‘Ik heb mezelf dit zo aangewend, ik heb gewoon niets met zo’n telefoon’

27 december AARLE-RIXTEL ,,Nou ben ik helemaal vergeten de koffie in te schenken", zegt Ton Swinkels als ik op het punt sta om naar huis te gaan. Het is het einde van een zeer geanimeerd gesprek. Een gesprek over van alles en nog wat, maar bovenal een gesprek over hoe fijn het leven is zonder mobiele telefoon. Zonder pc of iPad. Een gesprek waardoor je even het besef van tijd vergeet, geen afleiding van die soms vervloekte apparaten.