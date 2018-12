Bijeenkomst na Laarbeekse overvalgolf: ‘Ga vooral niet in verweer’

,,Verduveld”, dacht eigenaar Karel Huygens van Café de Koekoek in Lieshout. Hij meende tijdens het prinsenbal in zijn zaak de verdachte te zien van een van de recente Laarbeekse overvallen. ,,Het was precies die man die ik kort daarvoor op een compositieschets zag.” En wat doe je dan? Confronteer je de man in kwestie, met het risico om in elkaar geslagen te worden? Of bel je de politie? Of zelfs 112? Het is al een lastige afweging als je de verdachte van een overval denkt te zien, laat staan wanneer je er zelf het slachtoffer van bent. En Huygens? ,,Ik belde die avond niet de politie. Desondanks hadden meer gasten hem in de gaten. Hij wist dat.”