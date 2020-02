Bijeenkomsten over ouder worden in Laarbeek

Tienduizen­den euro's schade na PR­RS-vi­rus in Lieropse stal

12:18 LIEROP - Bij varkensbedrijf Preferent K.I. in Lierop is begin dit jaar het PRRS-virus vastgesteld. 94 biggen uit één stal werden uit voorzorg geruimd. In de twee overige stallen werd het voor mensen onschadelijke virus niet vastgesteld. De schade loopt in de tienduizenden euro’s.