Bijna 300 verkeersboetes in twee dagen in Deurne

Camera's tegen illegale dumping afval in Somerense milieu­straat

26 januari SOMEREN - Steeds vaker wordt er verkeerd afval gedumpt op de milieustraat in Someren. In de containers voor oud papier, glas en plastic, metaal en drankkartons (PMD) verdwijnt geregeld restafval, bedrijfsafval, landbouwfolie, matrassen, tuinstoelen en zelfs zwembaden. Someren gaat hier nu streng op handhaven. Inmiddels zijn er ook camera's opgehangen bij dit gratis brengpunt dat zeven dagen per week open is.