Bijna 4 ton voor restauren van oude klooster Handel en processiepark Ommel

In de Peel gaat het om het oude Kapucijnenklooster in Handel (189 mille) en het processiepark in Ommel (186 mille).

Quote ,We zijn hier ontzettend blij mee, het is een bedrag van essentieel belang Harold van Overbeek , Kapelaan Ommel

Sid Bachrach van stichting De Weyst in Handel is blij met de flinke zak met geld vanuit de provincie voor zijn locatie. ,,Vorig jaar is het ons niet gelukt, dit jaar gelukkig wel. We gaan met dit geld achterstallig schilderwerk over het gehele pand doen.”

Bij ander fondsen aanvragen doen

Deze bijdrage betekent niet dat De Weyst nu alvast rustig achterover kan leunen. De stichting moet nu zelf nog zo'n 50 mille bij elkaar zien te krijgen. ,,De provincie betaalt zeventig procent, zelf moeten we dertig procent bijeen zien te krijgen. Door dit positieve bericht kunnen we nu ook bij andere fondsen aanvragen doen.” Bachrach gaat nu alvast offertes opvragen. De onderhoudsbeurt moet in juli volgend jaar klaar zijn.

Volledig scherm Kapelaan Harold van Overbeek (l) en Ad Verhoeven kunnen met de groep vrijwilligers nu daadwerkelijk starten met het restaureren van het Processiepark in Ommel. © René Manders/DCI Media

Het geld bestemd voor Ommel gaat naar het processiepark aan de zij- en achterkant van de bedevaartskerk. Een lokale werkgroep is al jaren bezig om dit gebied een flinke opknapbeurt te geven. Er zijn onder meer plannen voor het opknappen van de Mariagrot en aanleg van paden langs de veertien staties. Tevens komt er een Park voor Vrede met onder meer informatiepanelen over de Tweede Wereldoorlog.

,,We zijn hier ontzettend blij mee, het is een bedrag van essentieel belang”, reageert kapelaan Harold van Overbeek. ,,We kunnen nu binnen enkele maanden beginnen. Tijdens de meimaand wordt er waarschijnlijk volop gewerkt en dan gaat het ongeveer een jaar duren.”

Het provinciebestuur steunt de Rijksmonumenten graag, aldus gedeputeerde Stijn Smeulders. ,,Brabant moet er over 50 jaar zo uitzien dat we de historische verhalen ook kúnnen vertellen. We investeren juist in erfgoed dat een belangrijke rol speelt in deze verhalen van Brabant. Zo creëren we een divers, aantrekkelijk en beleefbaar aanbod.”