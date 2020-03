Bijna 44 miljoen YouTube-kijkers voor Gemertse Locomotions

Harry Slits (73) en Henk Smits (72), de twee nog overgebleven ‘Locomotions’ van het eerste uur, volgen alles op de voet. Vooral Slits weet goed weg in de ‘analyse-gangen van You Tube en haalt er zo alle informatie uit die er te vinden is. ,,Kijk”,zegt hij wijzend op de cijfers, ,,de 69 video’s die we erop hebben staan, zijn samen al zo’n 43.997.000 keer bekeken. Alleen de rock-’n-rolmedley is al 8.843.100 keer gezien (minimaal dertig seconden, red.) en kreeg 750 reacties in alle talen”, zegt Slits. ,,We hebben bijna 35.000 abonnees en daarnaast kijkers van over de hele wereld. De Filipijnen, Brazilië, Zweden, Israël, Portugal, ze zitten allemaal op meer dan een miljoen weergaven per land. Dat kan ik hier allemaal zien. Het zijn trouwens bijna allemaal mannen, ruim 85 procent. Dat zou ik wel willen veranderen maar ik weet niet hoe”, buldert hij.