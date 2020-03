Bijna 44 miljoen YouTube-kijkers voor Locomotions uit Gemert

,,En de bestellingen blijven komen. Ook door iemand in Polen werd een dvd besteld," vertelt Smits. ,,Die vroeg een paar weken later toestemming om de opnames ergens in het openbaar te tonen. Kregen we prompt een filmpje en foto's toegestuurd van allerlei posters in het Pools met onze naam erop. Prachtig!"

De roem duurt maar voort, ook in het dagelijks leven. ,,Zelfs als ik naar het theater ga of wat winkelen in Eindhoven, word ik altijd wel door iemand herkend," vertelt Smits. ,,Mijn zwager hoorde deze zomer zelfs in Toscane ergens in een dorpje onze cd klinken.” Slits herinnert zich het bezoek aan het concert van The Shadows in Ahoy: ,,Werden we daar nóg herkend en aangesproken."



,,Fans vragen nog steeds wanneer we weer eens optreden. Als we dat nu zouden doen, zouden er veel fans uit het buitenland komen. Dat weet ik zeker. Maar een nieuw concert, dat komt er echt niet meer van..."