Bijna alles mag besproken worden met politici Someren

Somerenaren kunnen momenteel iets onder de aandacht brengen van politici door het versturen van een e-mail of brief. Niet iedereen is daar even handig in, constateert een werkgroep uit de gemeenteraad. Daarom wordt sinds eind 2018 al gekeken hoe de kloof met de burgers verkleind kan worden. De eerste stap is maximaal een half uur voor een commissievergadering te reserveren voor inspraak. ‘De kans is dat de raad eerder weet wat er leeft onder de inwoners en kan daar dan op anticiperen. Risico is dat het ‘spreekuur’ oneigenlijk gebruik wordt door deze als klachtorgaan te gebruiken of in te zetten als ombudsfunctie’, schrijven raadsgriffier Joke Laurens Janse-Oostdijk en burgemeester Dilia Blok in het voorstel.