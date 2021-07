Bijna duizend jaar ondernemerschap in Asten op één foto

Theo Hurkmans (92) uit Someren over zijn briljanten bruid: ‘Wij zijn samen Zummerse mens geworden’

14 juli SOMEREN - Ze wonen nog steeds in het huis waar ze na hun trouwen, 65 jaar geleden, gingen wonen: Theo Hurkmans (92) en An van Otterdijk (88) uit Someren. De vonk sloeg over in De Hei, waar Theo An tegenkwam op de kermis en voorstelde haar naar huis te brengen.