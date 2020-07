Bijna een halve ton extra cultuurgeld in Deurne

DEURNE - Deurne heeft meer geld voor cultuur geregeld. Ze hebben met succes een aanvraag gedaan bij de provincie en krijgen in totaal 37.500 euro extra subsidie. Dat betekent dat er in Deurne voor 2020 in totaal 112.500 euro in de pot zit.

Theatermakers, zangclubs, beeldend kunstenaars of dansers: iedere kunstzinnige Deurnenaar met een goed plan kan zich melden en maakt kans op een deel van het geld. ,,Nu cultuur zo in zwaar weer zit vanwege corona, is dit misschien een mooie aanleiding om iets nieuws op te pakken”, oppert Marinus Biemans.

De wethouder die onder andere verantwoordelijk is voor cultuur vroeg onlangs subsidie aan via de zogenaamde Makersregeling. Daarmee wil de provincie gemeenten stimuleren om te investeren in projecten van individuele makers van kunst. Deurne krijgt nu de helft van het jaarlijkse bedrag dat uitgetrokken wordt voor cultuur: 37.500 euro.

Iedereen kan zich melden

Voor 2020 was er in totaal al 75.000 euro beschikbaar: een basisbedrag van 50.000 euro met daar bovenop 25.000 euro vanwege de 1300ste verjaardag van Deurne. In totaal is er dus 112.500 euro beschikbaar.

Biemans roept iedereen met artistieke ideeën op om zich te melden. In 2020 zijn er tot nu toe 16 subsidieaanvragen positief beoordeeld en is er voor 80.978 euro aan bijdragen toegekend. Dat betekent dat er nu nog een budget is van 31.522. Aanvragen kunnen nog gedaan worden tot 1 december, laat Biemans weten.

Obstacle Run

Eerder dit jaar werd er onder meer geld gegeven aan een dichtbundel met schilderijen van Els Coppens, een escaperoom voor middelbare scholieren over Deurnese verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, twee jubileumconcerten van Muziekvereniging Wilona, een interactieve expositie over de Peelrandbreuk en een Obstacle run waarbij een aantal obstakels zijn geïnspireerd op bekende Deurnenaren zoals Hendrik Wiegersma en Anton Coolen.

Nieuw theaterspektakel

Ook zal de Koninklijke Harmonie Deurne met gemeentelijke steun uitpakken met de voorstelling Oh my God! In deze theaterproductie zullen Griekse goden eigentijdse Deurnese goden ontmoeten. Verschillende verenigingen zullen samenwerken aan deze productie, waaraan in totaal 178 amateurkunstenaars mee zullen doen.