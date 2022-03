Bijzonder: schapenvijfling geboren in Neerkant

videoNEERKANT - ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’ is een toepasselijk gezegde bij de geboorte van vijf mekkerende lammetjes in een stralend lentezonnetje. Dat overkwam hobbyboer Wil van Gog uit Neerkant.

Wat is daar nou zo bijzonder aan? Je ziet ze immers overal in de wei. Dartele lammetjes die een nieuw lenteseizoen aankondigen. Altijd leuk en schattig om te zien. Het bijzondere aan deze vijf lammetjes is dat ze allemaal dezelfde moeder hebben. Een vijfling dus. Dat is vrij uitzonderlijk. Volgens de statistieken komt dat maar eens op het miljoen voor.

Quote Dat dit weinig voorkomt geloof ik wel. Maar één keer op een miljoen? Wil van Gog, hobbyboer uit Neerkant

Van Gog: ,,Dat dit weinig voorkomt geloof ik wel. Maar één keer op een miljoen? In ieder geval heb ik het zelf ook nog nooit meegemaakt. Tot dinsdag dan. Ik ben al veertig jaar hobbyboer van een tiental Swifter schapen. Die schapen staan erom bekent dat ze meerlingen werpen. Twee of drie is vrij normaal.”

De klok erop gelijk zettten

,,Een ooi is vijf maanden min vijf dagen drachtig. Daar kun je de klok nagenoeg op gelijk zetten. Toen ik dinsdag naar de wei liep had ik nog niet verwacht dat moeder schaap aan het bevallen was. Dat was volgens mijn berekeningen drie dagen te vroeg. Het eerste lammetje was al geboren en moeder had zichtbaar moeite met het tweede.”

Quote Ze drinken goed en staan goed op hun poten Wil van Gog, hobbyboer in Neerkant

,,Dat duurde te lang. Ik heb ze een handje moeten helpen, want het lammetje lag dwars. Toen dat eenmaal geboren was, volgde nummer drie ook vlot. Om moeder en de lammetjes rust te gunnen wilde ik ze naar het hok verplaatsen. Groot was mijn verbazing dat ze er nog niet aan dacht om te stoppen. Ze beviel vlot van nummer vier en daarna ook nog eens van nummer vijf. Ze maken het allemaal goed. Ze drinken goed en staan goed op hun poten.”

Bij hobbyboer (en opa) Wil van Gog in Neerkant heeft een Swifter schaap een vijfling op de wereld gezet. Zijn kleinkinderen Pim (met groene jas) en Sam helpen graag een handje bij de verzorging.

Geen rust

Ondertussen heeft het schapengezin zich teruggetrokken in een stal met warme stro. Mama krijgt geen kans om uit te rusten. Het is voor haar hard werken om de vijfling in leven te houden. Ook al gaan de lammetjes gauw genoeg een ‘bietje knabbelen’ aan brokjes en hooi, ze blijven normaal zeker drie maanden bij de moeder drinken.

Van Gog zal haar dan ook met flessenwerk een handje moeten helpen, want dat gaat ze niet volhouden voor alle vijf haar kinderen. Na enkele weken krijgen de sterksten hun melk via een zogenaamde lambar-emmer, een drinkemmer voorzien van spenen. De anderen blijven drinken bij de moeder. Voor de boer is het een genoegen dat hij een knecht heeft die hem daarbij helpt.

Lammetjes moeten slapen

Kleinzonen Sam (6 maanden oud), maar vooral Pim (2 jaar) zijn Van Gogs rechterhanden en niet weg te slaan bij de pasgeboren diertjes. Hij ziet er scherp op toe dat er niets met ze gebeurt. Moeder schaap krijgt brokken van Pim. Hij snapt dat ze nu rust verdient en dat ook de lammetjes moeten gaan slapen.

Zacht duwt hij opa en het kraambezoek naar buiten. Opa hoeft niet bang te zijn. Die lammetjes worden wel groot.