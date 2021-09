Billenkoek van de meester, Kaatje de Poepert, en meer herinneringen van Jan (87) uit Helmond nu gebundeld

‘Goed naar zin gehad’ met De Hoofdzaak in Liessel, maar nieuw avontuur lonkt

27 september LIESSEL - Zijn droom komt uit: Patrick van Belkum van brasserie De Hoofdzaak in Liessel verhuist naar het buitenland. Samen met Heidi den Dekker gaat hij een hotel-restaurant in Duitsland runnen. Begin volgende maand nemen de nieuwe uitbaters Trudy Tielemans en haar man Rinus Nieuwenburg de brasserie over. Zij gaan de barfunctie uitbreiden en veranderen de naam van brasserie in grand-café De Hoofdzaak.