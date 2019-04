Bingo Dinner in De Mortel met Nikkie de Jager voor overleden Mikai

De benefietavond was bedoeld om geld in te zamelen voor MikaiPower, het team dat in juni de Franse Alp gaat beklimmen ter nagedachtenis aan Mikai Spee. De Mortelse jongen overleed vorig jaar op veertienjarige leeftijd aan een agressieve vorm van spier- en wekedelenkanker.

’Bingo-host’ in De Wilg was Nikkie de Jager, de populaire beautyvlogger die een deel van haar jeugd in De Mortel doorbracht. Mikai is het stiefbroertje van Nikkie ’Tutorials’: zijn vader Jeroen is al jaren samen met Saskia, de moeder van Nikkie. De youtube-ster is een van de vijf leden van team MikaiPower. Samen met goede vriendin Linda Hakeboom gaat ze lopend de berg op. Haar vriend Dylan, broer Emile en stiefvader Jeroen gaan op de fiets.