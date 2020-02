Binnen 3 jaar circuitplan Lierop

Motoren en zijspannen kunnen voorlopig weer op het zandige terrein aan de Herselseweg terecht vanwege een gedoogbeschikking die de gemeente Someren afgeeft. Het is een tussenoplossing in een juridisch gevecht dat al vele jaren sleept. Hiermee kan MAC Lierop acht uur per week trainen (woensdag en zaterdag) en vier wedstrijden per jaar houden, totdat er een definitieve oplossing voor het circuit aan de rand van het dorp is gevonden.

Drie van die race-evenementen voor dit jaar liggen inmiddels vast op de kalender van de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging. Op 22 maart is het Open Nederlands Kampioenschap (ONK) Sidecar & Quads. Op 20 en 21 juni vindt het ONK Motorcross plaats in de Herselse Bossen.

Stefan Adriaans van MAC is blij met de geboden ruimte door de gemeente. ,,We kunnen onze accommodatie gebruiken en dat is het belangrijkste. Net als vroeger”, reageert hij. ,,Ik snap dat er tijd nodig is om het juridisch allemaal te regelen. In de tussentijd kunnen wij gelukkig crossen.”

‘MAC is levensvatbaar’

De slepende procedures hebben volgens hem geen invloed gehad op het ledenaantal van de Lieropse vereniging. Dat aantal schommelt tussen de zestig en de tachtig. ,,We zijn zeker levensvatbaar.”

De gemeente Someren probeert intussen alle lijnen met MAC Lierop en het groepje omwonenden dat bezwaar maakt open te houden. ‘Zorgvuldige communicatie is het uitgangspunt’, staat in een gemeentelijke notitie omschreven.