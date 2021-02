Binnenhalen geld voor Park van Vrede in Ommel verloopt moeizaam: ,,Maar we laten ons hoofd niet hangen”

OMMEL - De Mariagrot had al opgeknapt kunnen zijn, nieuwe paden langs de veertien staties hadden er kunnen liggen en de eerste informatiepanelen over de Tweede Wereldoorlog waren al ingepland in het nieuwe Park van Vrede in Ommel. Maar het binnenhalen van geld verloopt uiterst moeizaam. Grote subsidies van de provincie (1,5 ton) en het Mondriaanfonds (1,5 ton) gingen aan Ommel voorbij. Desondanks houden werkgroepvoorzitter Ad Verhoeven en kapelaan Harold van Overbeek moed. ,,Er is altijd licht aan de horizon.”

Al ruim twee jaar wordt met name op de achtergrond gewerkt aan het park naast de bedevaartkerk. Het monumentale deel met de veertien staties, de calvarieberg en de Mariagrot is al een hele tijd toe aan grondige renovatie. Ook moeten er nieuwe looppaden komen zodat het park beter begaanbaar is. Al deze werkzaamheden bij elkaar kosten minimaal twee ton.

Twee ton voor Park van Vrede

Daarnaast zijn er plannen om een Park van Vrede op te richten. De lokale werkgroep wil onder meer de buitenkerk flink aanpakken, zodat die niet meer alleen tijdens vieringen in de meimaand gebruikt wordt. Andere groepen kunnen het podium dan gebruiken voor voorstellingen, zolang er een link is met het thema vrede of de kerk. Daarnaast komen er informatiezuilen over de lokale oorlogsgeschiedenis. Voor dit onderdeel hebben de Ommelnaren nog eens anderhalve tot twee ton nodig.

Hier zit het oorspronkelijke plan voor een Vredespaviljoen achter de kerk niet eens bij. Dat is een nog te bouwen zaal waarin grotere groepen ontvangen kunnen worden. Ook is er gedacht aan een escaperoom. Corona dwingt de werkgroep tot een inhaalslag. ,,We gaan het vanaf nu stap voor stap bekijken”, aldus Verhoeven. ,,We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het park in Ommel als parel voor de regio behouden blijft.”

De besten worden gekozen

Daar is het geld voor nodig. De grote pot bij de provincie voor het opknappen van monumenten blijkt echter al te snel vergeven. Het Mondriaanfonds geeft geen geld omdat het nadere onderbouwing bij het Ommelse plan mist. ,,We zijn op een vernieuwende manier bezig om 75 jaar oorlog te herdenken. Maar we waren volgens het fonds nog niet ver genoeg met de uitwerking. Jammer”, reageert Verhoeven. Van Overbeek vult aan: ,,Je bent een van de vele aanvragers en de besten worden gekozen.”

Volgens het tweetal heeft met name de coronaperiode voor een achterstand in de planning gezorgd. De meimaand verviel, waardoor er geen extra acties gehouden konden worden. Het over de streep trekken van particuliere sponsoren was bovendien een stuk moeilijker. Desondanks kwam er nog 5 mille binnen van het Coovelsfonds, tien mille uit het Prins Bernhard Cultuurfonds en haalde de parochie zelf nog zo'n 25.000 euro op tijdens allerlei activiteiten. Daarmee werd een onderhoudsbeurt aan het groen driekwart jaar geleden betaald.

Kleine sponsoren ook over streep trekken

Verhoeven en Van Overbeek hopen dit jaar alsnog in aanmerking te komen voor provinciale steun. Tevens hopen ze op medewerking van de gemeente Asten, die zelf echter fors aan het bezuinigen is. ,,Als zij achter ons plan gaan staan dan trekt dat kleinere sponsoren wellicht over de streep. We blijven dit jaar dus met volle moed doorgaan. Af en toe hebben we tegenslagen, maar we laten ons hoofd niet hangen”, besluit Van Overbeek.