Biografie Kumt Goewd over plattelandsbestuurder Harrie Verkampen vertelt ook veel over Gemert

Advies: forse stikstof­winst haalbaar in Gelderse Vallei, Groene Hart, maar óók op zandgron­den zoals in Brabant

1 juli Het fors verkleinen van de veehouderij in de Gelderse Vallei en het Groene Hart kan snel veel stikstofwinst opleveren. Hetzelfde geldt voor de gerichte aankoop van agrarische bedrijven op de hogere zandgronden, zoals in Oost-Brabant. Dat staat in een advies dat donderdag aan landbouwminister Schouten is overhandigd.