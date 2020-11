Bisdom houdt verkoop tegen: Oude kerk in Someren-Heide ‘bracht te weinig op’

SOMEREN-HEIDE - Het bisdom in Den Bosch heeft de verkoop van de oude Sint Jozefkerk in Someren-Heide tegengehouden omdat het te weinig zou opleveren voor de parochie. Bovendien zaten ‘te veel mitsen en maren’ aan het plan van twee lokale ondernemers.

Beide ontwikkelaars wilden dertien appartementen in het gebouw ‘schuiven’, de klokkentoren behouden en in een later stadium nog eens zes woningen achter de huidige kerk laten bouwen. Volgens een woordvoerder van het bisdom was er echter sprake van te veel onzekerheden. ,,De koopprijs moest nog verminderd worden met de waarde van 1200 vierkante meter groen dat koper niet wenste”, zegt hij. ,,Maar waar de parochie niets aan heeft. Ook mogelijke saneringskosten spelen een rol.”

Bovendien bleek de procedure voor het verkrijgen van de vergunningen een drempel. Woningbouw achter de kerk is daar onderdeel van. ,,Kan zeer lange procedure worden en de vraag is of het wel realiseerbaar is.”

Negatief advies gegeven

Daarnaast was de opbrengst dus een heet hangijzer. Maar juist de parochie kwam volgens de twee Somerense ondernemers zelf met een aanbod: 375.000 euro als de H. Franciscusparochie voor sloop moest zorgen, of 100.000 euro minder als de kerk voorlopig zou blijven staan. Dat blijkt dus voor het bisdom niet genoeg te zijn geweest. ,,Het aanbod was niet met het bisdom gecommuniceerd. Het zou resulteren in een te lage opbrengst voor de parochie, waardoor de Raad voor Economische Aangelegenheden een negatief advies heeft gegeven op de voorliggende plannen. Vandaar dat het bisdom aldus heeft besloten.”

De Hei in maag met kerk

Someren-Heide zit momenteel een beetje in zijn maag met de kerk, stelt Marco Stolwijk. Hij is gemeenteraadslid en tevens lid van de werkgroep wonen binnen het Dorpsoverleg. Stolwijk kent de afgeketste bouwplannen van de twee Somerense ondernemers en is daar nog steeds enthousiast over. Het duo wilde dertien appartementen in de kerk ‘schuiven’ en in een later stadium zes woningen met tuin laten bouwen achter de kerk.

,,We waren ervan gecharmeerd, maar we zijn enthousiast over ieder plan wat serieus wordt aangepakt”, reageert hij. ,,Belangrijkste voor ons is dat de parkeerplaatsen op het plein voor de kerk en het park blijven. Wat er verder gebeurt is aan de ontwikkelaar en niet aan ons.”

Balen dat ze elkaar niet gevonden hebben

Stolwijk vindt dat er sowieso geen grootschalige woningbouw op de locatie van de oude Sint Jozefkerk aan de Kerkendijk moet komen. Zeker geen vijftig huizen, maar een lager aantal dat mooi verdeeld is over starters en senioren. Daar is immers veel behoefte aan in het dorp. ,,Wie het dan gaat doen maakt me niet zo veel uit. Daar gaan wij ook niet over, dat is aan de parochie. Ik vind het wel jammer dat er nu een negatief geladen artikel hierover is verschenen. Balen dat ze elkaar niet gevonden hebben.”