Bisschop: voormalig pastoor van Asten mag erfenis van 120.000 euro houden

Nabestaan­den parochiaan uit Asten naar Hoge Raad

11 januari ASTEN - Voormalig Astens pastoor Jos Hermans is nog steeds niet verlost van de nabestaanden van de in 2014 overleden parochiaan Tonny van Empel-Van de Wallen. Zij vragen nu de Hoge Raad om een oordeel in de slepende erfeniskwestie.