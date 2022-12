Bitterballen versus hamburgers: Oranjefans in New York hebben kwartfinale in het vizier

Oude pastorie draait als tierelier in Someren-Eind, met dank aan plaatselij­ke aandeelhou­ders

SOMEREN-EIND - De eerste editie van het Sinterklaashuis in de oude pastorie in Someren-Eind is een succes. In totaal kwamen er verdeeld over vier dagen een kleine achthonderd bezoekers. Dat smaakt na twee coronajaren naar meer.

