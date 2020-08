Bjorn Wilbers uit Milheeze produceert dinnershow in Helmond

Het begon een maand geleden met een telefoontje uit Helmond van party & event-organisator Wil Rooijakkers. ,, Die had weinig werk in deze tijd als uitbater van het TOV-gebouw en vroeg of ik interesse had om mijn stageopdracht van zes jaar geleden daadwerkelijk uit te gaan voeren.” Daar had Bjorn Wilbers uit Milheeze wel oren naar: ,,Want ik zit ook thuis vanwege het coronavirus.”

Geen typetjes

Destijds zette hij voor zijn opleiding tot acteur een aantal dinnershows in elkaar en dat is onder de noemer The Experience Dinnershow nu weer de bedoeling. Het moeten spannende, gezellige muzikale avonden worden met een culinair diner dat aan tafels wordt uitgeserveerd terwijl een show wordt opgevoerd. Bezoekers wanen zich op een Ark. ,,We willen geen dinnershow met typetjes, het is af en toe spannend maar ook zeker lachwekkend.” Wilbers werkt met zes provisionele artiesten. Zelf zingt en presenteert hij ook tijdens de shows.

Quote Ik kan in deze productie al mijn discipli­nes kwijt, van zang, beeld en techniek tot presente­ren en regisseren. Bjorn Wilbers, The Experience Dinnershow

Hij heeft inmiddels de nodige ervaring. Niet alleen als geluidsman - van de musical Tina Turner in het Beatrixtheater tot die stil kwam te liggen - maar ook als acteur. Al als 17 jarige speelde hij mee in de Sound of Music, op z'n 19e kreeg hij een van de hoofdrollen in Spijt en vorig jaar speelde hij mee in Soldaat van Oranje.

Van Rooijakkers heeft hij de vrije hand in de hele productie gekregen. ,,Ik kan in deze productie al mijn disciplines kwijt, van zang, beeld en techniek tot presenteren en regisseren. Het is een hele uitdaging voor mij maar ontzettend leuk. 2020 is een vrij moeizaam jaar en het verhaal van deze dinnershow - varen met de Ark - is nu actueler is dan ooit.”

Niet stil gezeten

De ‘zeetocht’ voert langs verschillende landen. Door beeld en geluid krijgen de gasten het gevoel dat ze daadwerkelijk op een schommelend schip zitten, maar ze meren uiteindelijk ongedeerd aan in Helmond. ,,Ik heb de laatste maand niet stil gezeten en in korte tijd veel gedaan: de show zelf ontwikkeld en de zang, kleding en de techniek geregeld. We hebben er allemaal erg veel zin in.”

Op 5 september gaat de eerste Experience Dinnershow (67,50 euro p.p.) van start in het TOV-gebouw aan de Azalealaan 40. Vanaf eind oktober zijn er maandelijks meerdere shows en met kerst een speciale kerstshow. Meer informatie via deze website.