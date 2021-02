BL Huisvesting kan door met kasteelplan Gemert

Vriendjes­po­li­tiek in Gemert? Eerst bewijzen!

17 februari GEMERT-BAKEL - Als er in het Gemertse gemeentehuis sprake is van vriendjespolitiek, dan moeten daar wel de harde bewijzen voor op tafel worden gelegd. Want zonder onderbouwing snijdt deze beschuldiging van de Deurnese advocaat Albert Theunen in het dossier-Kasteel Gemert geen hout.