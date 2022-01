Blazen was mooie afleiding voor techneut Jan Nooijen die 50 jaar bij de Aalander Muzikanten zit

DEURNE/BAKEL - Al verhuisde Jan Nooijen van Bakel naar Deurne, hij bleef de Aalander Muzikanten trouw. Nooijen is vijftig jaar lid van het gezelschap, zit 31 jaar in het bestuur en is 28 jaar voorzitter.

Het jubileum kon vanwege de coronaregels niet officieel worden gevierd. ,,Ik heb mij gouden speldje nu thuis overhandigd gekregen”, zegt de jubilaris.

Quote Het waren korte nachten want ‘s morgens moesten we weer op tijd bij het Frühschop­pen zijn Jan Nooijen

Jan Nooijen (67) is geboren en opgegroeid in Bakel. Hij komt uit een muzikale familie. Als veertienjarige werd hij lid van harmonie Musis Sacrum. ,,Mijn broer zat daar al bij en mijn twee zussen en ik wilden ook wel muziek gaan spelen. Jan Joosten gaf ons destijds saxofoonles.”

Egerländer muziek

Na een paar jaar werd Nooijen gevraagd door Frans van de Mortel om bij de toen nog geheten ‘Hofkapel’ te komen. ,,Ik speelde saxofoon en klarinet.” De Hofkapel was een carnavalsgezelschap, dat na een paar jaar de naam veranderde in Aalander Muzikanten. ,,We gingen meer Egerländer muziek spelen. Daar kwam later ook Tsjechische blaasmuziek bij. Dat was wel een stuk moeilijker. maar toen erg populair.”

De Aalander Muzikanten verzorgden door het jaar heen vele optredens, in binnen- en buitenland. ,,We hadden toentertijd wel elke twee weken een afspraak staan voor feesten, huwelijken, kapellen- en tirolerfestivals. Dat zou voor mij nu echt niet meer hoeven”, zegt Nooijen met een lach.

Tiroler Festival

Vele mooie herinneringen blijven, zoals het jaarlijkse Tiroler Festival in Bakel. Eerst in de hal van Van Lierop, daarna nog een paar keer bij Van Dijk. ,,Dat was steeds een drukbezocht weekend met muziek en feest. Er speelden veel bekende Tiroler kapellen.”

Ook de buitenlandse trips waren erg leuk en gezellig volgens de jubilaris. ,,We zijn verschillende keren naar Waldrach bij Trier geweest. Dat was één groot feest. En dat ging na de optredens zo door. Het waren korte nachten want ‘s morgens moesten we weer op tijd bij het Frühschoppen zijn.”

Quote Zelfs mijn vrouw Hannie kreeg op latere leeftijd muziekles en blaast er goed op los Jan Nooijen

Na zijn huwelijk, 44 jaar geleden, ging Nooijen met zijn vrouw in Deurne wonen. Hij bleef de Aalander Muzikanten en Musis Sacrum trouw. En speelt verder nog in het Just Friends Jazz Quartet. Hun drie kinderen hebben de muzikale hobby van vader geërfd. ,,Zelfs mijn vrouw Hannie kreeg op latere leeftijd muziekles en blaast er goed op los.”

Instrumenten voor het grijpen

In huis staan de muziekinstrumenten voor het grijpen om samen een deuntje te blazen. Nooijen: ,,Muziek is een leuke hobby voor mij. Ik was techneut van beroep en dit gaf me echt een mooie afleiding.”

De jubilaris hoopt nog vele jaren te kunnen blazen bij de Aalander Muzikanten. ,,We zijn zo’n hechte groep met een warme band. We zijn vrienden van elkaar”, zo omschrijft Nooijen vol trots ‘zijn’ club waar hij al vele jaren voorzitter van is.

Jubileum twee keer uitgesteld

,,We hopen dit jaar meer muziek te kunnen maken met elkaar. In 2020 jaar hadden we alles gepland voor ons zestigjarig jubileum. Dat moest worden uitgesteld en in 2021 weer. Nu hopen we dat jubileum alsnog te kunnen vieren, in het weekend van 16-17 en 18 september.”