Blij dat ik glij: rolstoelschaatsers en sleesprinters op ijs in Deurne

Het mooiste van deze ochtend? Fons Grijseels (25) hoeft er niet lang over na te denken. ,,Mijn vriendin staat vandaag voor het eerst op schaatsen. Ze staat voor het eerst in haar héle leven op schaatsen! Dat is leuk, hè! ” Fons grijnst. Voor hem is het hele schaatsavontuur verre van nieuw. Hij heeft hij zich al veel vaker op het gladde ijs begeven. Met zijn rolstoel, om precies te zijn. ,,Nee, dat is niet eng. Het is wel apart, héél anders dan wanneer je schaatst, denk ik, want je hebt minder grip op het ijs met die banden. Het gaat allemaal goed, hoor, met de rolstoel. Ik moet ook zeggen dat de mensen hier in Deurne heel vriendelijk zijn voor mensen in een rolstoel, ze geven jou voorrang. Ze gaan allemaal aan de kant als ik er aan kom glijden.”