Blik op jongeren en verkeer in Someren-Eind

SOMEREN-EIND - Zorgen dat er voor jongeren genoeg te doen is in het dorp, voldoende woningen realiseren en verkeersoverlast bestrijden. Het zijn enkele speerpunten in de gebiedsvisie voor de komende jaren voor Someren-Eind, die enkele partijen in het dorp hebben opgesteld.

'Er is vergrijzing en de jeugd trekt weg'. In hun inleidende tekst leggen woningcorporatie woCom en andere kartrekkers de vinger op de zere plek wanneer zij hun de toekomstplannen voor d'End met de bewoners delen. 'Ook leeft het idee dat er weinig openbare voorzieningen zijn voor jongeren, is de verkeersveiligheid in sommige straten een probleem en is er volgens bepaalde partijen nog een tekort aan woningen voor bijna iedere doelgroep'.

Om die problemen te tackelen brainstormden woCom, de dorpsraad, bewonersraad De Pan en de gemeente over (mogelijke) oplossingen. Die zijn samengebundeld in een zogeheten gebiedsvisie, die Someren-Eindenaren op hun deurmat aantroffen.

Meer aanbod

Wie wil voorkomen dat jongeren vertrekken, moet zorgen dat er voldoende woonruimte is. Dus is meer aanbod een prominent onderwerp, waar juist al schot in de zaak lijkt te komen. Zo'n honderd woningen zijn in de maak op de oostflank van Someren-Eind, dat een krappe 3500 zielen telt. In deze nieuw te bouwen wijk (de Goede Vaart) moeten er zowel startershuizen als sociale huurwoningen verrijzen. Omdat de belangstelling groot is, wordt komend voorjaar al begonnen met de bouw van vijftig huizen. Met name in trek is bouwen volgens de CPO-manier, waarin toekomstige bewoners zelf opdrachtgever zijn. Volgens Hans Toonders van de werkgroep wonen hebben zo'n 25 Someren-Eindenaren interesse. ,,Maar niks is nog definitief. Het zijn nog oriënterende gesprekken''

Voldoende woonruimte voor jonge mensen bieden is één, het dorp leefbaar houden voor hen is twee. ,,We gaan ons oor te luister leggen bij jongerencentrum Komokus'', kondigt Hans Looijmans van de dorpsraad aan. Volgend jaar moeten de wensen van de jongeren in kaart zijn gebracht.

Op het gaspedaal

Verkeersoverlast treft alle leeftijden. Met name de Nieuwendijk is een zorgenkindje. ,,Automobilisten trappen er op weg naar het centrum nogal eens op het gaspedaal'', moet Looijmans vaststellen. Inwoners kunnen bij de gemeenten aankloppen voor verkeersremmende maatregelen. Een groep omwonenden, ouders en staf van basisschool De Vonder maakt zich hard voor een zebrapad op de Nieuwendijk. Wat er tegen de verkeersproblemen in de Sluisstraat en Boerenkamplaan wordt gedaan is nog ongewis. Aan de Sluisstraat ligt Ziezo. Dat kinderdagverblijf groeide zo hard dat er in de politiek een paar jaar geleden stemmen opgingen om een kiss and ride-strook aan te leggen, om verkeersproblemen te beteugelen. Die ligt er tot op heden niet. De komende tijd wordt voor beide straten naar oplossingen gezocht.