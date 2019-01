Blinde Petra in eigen stulpje in Someren dankzij hulpteam

Veel storingen aan straatver­lich­ting Deurne

24 januari DEURNE - Deurne kampt met bovenmatig veel storingen aan de straatverlichting. In de afgelopen drie maanden zijn er ongeveer zeshonderd meldingen van kapotte straatverlichting bij de gemeente binnen gekomen. Inmiddels is in vijfhonderd gevallen de verlichting hersteld, aldus de gemeente. De overige honderd meldingen worden in de komende weken opgepakt.