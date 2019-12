Bloembollen voor verdwenen beukenhaag in Aarle-Rixtel

Video Stal met landbouwma­chi­nes in Deurne verwoest na brand

13:23 DEURNE - Een stal aan de Zonnewende in Deurne is dinsdagnacht in vlammen opgegaan. In de stal stonden geen dieren, maar wel een aantal landbouwmachines. Volgens de gemeente Deurne is er asbest neergekomen in de directe omgeving, maar is er geen gevaar voor omwonenden.