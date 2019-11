Bloemen en vuurwerk voor omgekomen mannen (20) uit Someren-Eind

De mannen werden donderdagavond in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, nadat ze aan de Broekstraat in Someren met auto en al in het water terecht kwamen. In het ziekenhuis zijn ze overleden.

Beide mannen komen uit Someren-Eind. In het dorp is het overlijden van de mannen hard aangekomen. Nabestaanden laten op sociale media reacties achter en delen herinneringen aan de mannen, die erg van auto's hielden. ,,Het is een onvoorstelbaar groot verdriet en verlies voor de ouders, familie en vrienden", zei burgemeester Dilia Blok. ,,Zo jong nog, verschrikkelijk. Het raakt ook onze hele gemeenschap diep. Velen in onze gemeente, in het bijzonder in Someren-Eind, hebben de jongens direct of indirect gekend.‘’