Bloemenkas van Marc en Jolanda uit Liessel wordt platgelopen, met dank aan corona

Hij kijkt op zijn telefoon naar het weerbericht. Vast ritueel voor Marc Penninx (56). De bloemenkweker uit Liessel moet wel een beetje in kunnen schatten wat er boven zijn en ons hoofd hangt. ,,Mensen willen weer de bloemetjes buiten zetten. Ook letterlijk”, zegt hij met een lach. ,,Maar ja, het is bijna elke dag een soort van Ijsheiligen met die koude nachten.”

En een koude nacht kan zo maar je nieuwe plantjes onherstelbaar laten verleppen. Door het frisse voorjaar is alles in de natuur ook met een week of twee vertraagd ten opzichte van andere jaren. ,,Je ziet het aan onze pioenrozen. Vorig jaar waren die al goed op gang gekomen, maar nu nog nauwelijks.”

In de kas is daarentegen geen vuiltje aan de lucht. De ruim 150 verschillende soorten kleuren en planten zorgen weer voor een jaarlijkse bloemenzee op de grond en met honderden hangmandjes in de lucht.