BMX-liefhebbers komen samen in Aarle-Rixtel:‘Eigenlijk is deze sport een grote familie’

Samen met zijn broer Paul zet Bart de Jong dit gratis festival al vanaf de eerste editie op touw. Dit jaar leek er een einde aan te komen. Bart de Jong krijgt een brede glimlach wanneer hij terugdenkt aan de commotie: ,,Het was eigenlijk een spelletje, we hadden voor het eerst in de historie subsidie aangevraagd maar kregen deze alleen wanneer we iets ‘nieuws’ zouden beginnen.” In eerste instantie zou de naam aangepast worden maar uiteindelijk veranderde er niets op het gratis festival.