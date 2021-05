Bod van half miljoen op kerk in Neerkant weer afgewezen: ‘Ze willen ons daar niet hebben, geen idee waarom’

Ze waren weer vol van hoop, de mensen van museum Techniek met 'n Ziel in Neerkant. Maar hun bod op de kerk is voor de zoveelste keer afgewezen. ,,Ze willen het gewoon niet aan ons verkopen. Ze zeiden: het museum komt er niet in. We weten niet waarom, we hebben geen reden gehoord. Maar nu gaat er wat ons betreft een dikke streep door”, zegt Harrie van de Mortel van het museumbestuur. ,,Het is het einde van een soap.”