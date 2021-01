Boek over natte Peel niet dicht: ‘Provincie heeft nog wat uit te leggen’

Maat is vol voor SSE, club dreigt met boetes voor overlast door voetballen­de jongeren: ouders staan op en houden nu zelf toezicht

11 januari SOMEREN-EIND - Als de jeugd uitgevoetbald is liggen de bierflesjes op het kunstgrasveld, zijn de karretjes van doelen kapot. Maar ook bivakkeren er volwassenen op het sportpark terwijl dat verboden is. De maat is vol voor de terreinknecht van voetbalclub SSE in Someren-Eind. Na een fikse waarschuwing van het clubbestuur en het dreigen met boetes staan nu enkele ouders op die wel een middag toezicht willen houden. ,,Voetbal is nu hun uitlaatklep.”