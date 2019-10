Boeken voor het goede doel in Gemert

Verdwenen vrouw (63) uit Deurne gevonden in Liessel

10:21 DEURNE - De 63-jarige en mogelijk dementerende vrouw uit Deurne die sinds zondagavond vermist werd, is maandagochtend gevonden in Liessel. De vrouw, die een Aziatisch uiterlijk heeft, liep rond 21.00 uur boos weg vanaf de Hoofdstraat in Liessel.