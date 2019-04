Boer Knoops in Bakel denkt nog over geitenstal

Het is een vraag die je alleerst natuurlijk aan Martijn Knoops zelf kunt - en ook hoort te - stellen. Wat gaat u doen? ,,Geen commentaar”, luidde ook deze week zijn even korte als resolute antwoord na de uitspraak van de Raad van State. Die bepaalde in hoger beroep dat de gemeente Gemert-Bakel zijn aanvraag voor een vergunning voor twee geitenstallen aan het Muizenhol ten onrechte niet in behandeling nam. Niet in zijn kaarten laten kijken is een methodiek die de Bakelnaar nu al bijna drie jaar consequent toepast.