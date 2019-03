Boerderij Milheeze niet verloren na brand

MILHEEZE - De brand die donderdagnacht heeft gewoed in de Sint Wilhelmus Hoeve in Milheeze, heeft er niet voor gezorgd dat de monumentale boerderij volledig verloren is gegaan. Wel is de schade groot, zo bleek vrijdag in de loop van de ochtend.

De brand in de boerderij aan de Hoeven brak rond twee uur 's nachts uit. De melding kwam van de zes arbeidsmigranten die in het voorste gedeelte van de hoeve wonen. Omdat die melding ’enigszins paniekerig ’overkwam en bovendien in gebrekkig Engels werd gedaan, rukte de brandweer met groot materieel uit. ,,We wisten niet hoeveel personen er in de boerderij verbleven, dus hebben we het zekere voor het onzekere genomen”, vertelt officier van dienst Arjan van Beek.

Toen de eerste brandweerwagen vanuit De Rips arriveerde, stonden de bewoners al buiten. Het woongedeelte bleef buiten bereik van het vuur dankzij een dikke brandmuur op de eerste verdieping, maar het daarachter gelegen deel werd grotendeels verwoest. Dat deel was ingericht als groepsaccommodatie, maar werd daar al jaren niet meer voor gebruikt. Dat is ook de plek waar de brand is ontstaan.

Investeerder

De brandweer kon ook voorkomen dat de brand oversloeg naar een ander deel van de hoeve, waarin het bedrijf 101 Media is gehuisvest. ,,Ik werd gebeld door de overburen en door de eigenaar van het pand. Dan weet je al meteen dat het goed mis is”, vertelt Rick Manders, eigenaar van 101 Media. Manders groeide op in de Sint Wilhelmus Hoeve, die onlangs werd verkocht aan een investeerder uit Berghem. Die is volgens Manders nog - in overleg met de gemeente - aan het bekijken wat hij in de toekomst met het pand wil gaan doen.

De schade aan het bedrijf lijkt redelijk te overzien. ,,Het stinkt enorm, en er is in elk geval ook waterschade. Maar de brandweer heeft z'n werk heel goed gedaan”, concludeert Manders. Zijn tante Henriëtte Manders uit Bakel woonde vroeger ook jarenlang in het in 1932 gebouwde gemeentelijk monument. ,,De mooiste boerderij van Milheeze. Verschrikkelijk dit. Maar het staat nog wel overeind, gelukkig.”