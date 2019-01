Boerderij van de toekomst in Liessel strandt

Bootcamp op perceel Bergweg in Asten van de baan

11:21 DEN HAAG/ASTEN - Wekelijkse bootcamptrainingen met tractorbanden en grote touwen vallen wel degelijk onder de categorie ‘intensief gebruik’ van het weiland. Het Astense gemeentebestuur heeft daarom terecht handhavend opgetreden tegen sportinstructeur Hennie van Deursen, stelt de Raad van State. De hoogste bestuursrechter veegt hiermee een oordeel van de rechtbank in Den Bosch van tafel. Van Deursen wilde graag twee keer per week training geven aan groepen van tien tot vijftien sporters op het weiland aan de Bergweg en in het naastgelegen bos. Tevens beloofde hij alle gebruikte materialen na afloop van de trainingen netjes op te ruimen. De rechter in Den Bosch bestempelde het bootcampen daardoor als extensief medegebruik van de grond. De Raad van State ziet dat anders.