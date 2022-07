Boeren in Deurne maken samen toekomstplan: snoeien in uitstoot, zuiniger met water

Stilzitten en afwachten wat er op ze afkomt? Dat leek een groepje van zes jonge veehouders en tuinders uit Deurne, Vlierden en Liessel een slecht plan. ,,We weten dat de gemeente Deurne bezig is met nieuw beleid voor het buitengebied. We willen daar op vooruit lopen en er op in spelen”, vertelt Gerwin van Lith. De melkveehouder uit Vlierden is samen met zijn vrouw Marly een van de kartrekkers van een gezamenlijk toekomstplan voor de landbouw in Deurne.