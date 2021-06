Boeren sponsoren voetballers uit Someren-Eind: ‘Boerentrots’

SOMEREN-EIND- Het is nog niet eens zo lang geleden dat jonge boerenzonen niet mochten voetballen omdat het werk op de boerderij voor ging. Die tijden zijn al even voorbij. Sterker nog: boerenbedrijven sponsoren de komende drie jaar voetbalclub SSE uit Someren-Eind.

Zaterdag werd op Sportpark De Heikampen de nieuwe hoofdsponsor van voetbalclub SSE uit Someren-Eind bekendgemaakt én gepresenteerd, een collectief van lokale agrarische ondernemers en aanverwante bedrijven gaan voor drie jaar een overeenkomst aan.

,,Het mooie aan deze manier van sponsoren is dat het een langdurige samenwerking kan worden, als er een paar boeren ophouden met sponsoren kunnen er zo weer nieuwe instromen én de boer is op deze manier op zoek naar de burger en dat is voor de samenleving pure winst.” Dat zei SSE-voorzitter Bart de Groot bij de onthulling van het nieuwe shirt waarop de naam ‘Boerentrots’ prijkt.

Sector promoten

Bij de ondertekening van het contract waren een aantal sponsoren aanwezig, onder andere oud-SSE-spelers Corné Dirven en Theo Vestjens, die tot de A-jeugd hebben gevoetbald. Vestjens: ,,Uiteindelijk werd het risico te groot dat ik een blessure op zou lopen en dat konden wij op ons boerenbedrijf niet hebben. Nu kom ik weer regelmatig op het sportpark om mijn zoon aan te moedigen.”

Quote Ons idee is dat we met z’n allen meer bereiken om ons als boeren in een positief daglicht te brengen Chris van den Nieuwhof

Dat doet ook Corné Dirven, hij is als kind bij SSE gaan voetballen en speelde later ook bij de senioren. Zijn zoon Jari zit nu in het eerste elftal en is SSE-bestuurder. ,,Omdat mijn vader zelf voetbalde was het bij ons vanzelfsprekend dat ik bij het voetballen mocht en dat was ook het geval toen mijn vader nog jong was. Een generatie eerder werd mijn opa verboden om te gaan voetballen, het werk op de boerderij ging in die tijd nog vóór ontspanning. Die ruimte is er tegenwoordig wel voor de jonge boeren, wij zijn trots op ons boerenwerk en ook dat we via de shirtsponsoring een maatschappelijke bijdrage kunnen doen. We promoten met z’n allen onze sector in Someren-Eind.”

Burgerjongens en boerenjongens

Sil Joosten is een 24-jarige agrarische ondernemer die op zijn 6de jaar lid is geworden van SSE. ,,Ik ga binnenkort het bedrijf van mijn ouders overnemen en daar hoort de sponsoring ook bij. Dat doe ik graag omdat ik in de 19 jaar dat ik bij SSE heb gevoetbald het naar mijn zin heb gehad. Ik heb in al die jaren nooit gemerkt dat er door de ‘burgerjongens’ onderscheid werd gemaakt ten opzichte van ons, boerenjongens.”

Trots op de Boer, Boerentrots

Chris van den Nieuwenhof zit in het brainstormgroepje dat de gezamenlijke sponsoring heeft mogelijk gemaakt. Hij liep eerst lange tijd rond met het idee om een reclamebord bij SSE te sponsoren. ,,Maar ik heb een melkbedrijf en daar zijn er legio van. Ons idee is dat we met z’n állen meer bereiken om ons als boeren in een positief daglicht te brengen. Wij kijken nu al uit naar de laatste wedstrijd van de competitie tegen Ondo. Zij kwamen vorig jaar met het idee van gezamenlijke sponsoring. Onze kreet ‘Boerentrots’ is een verwijzing naar ‘Trots op de Boer’ dat op het ONDO-shirt is te lezen. Kan een leuke wedstrijd worden met veel boeren langs de lijn.”