Boerenkamplaan Someren niet snel smaller

SOMEREN - De weg van en naar sportpark De Potacker is onveilig. Dat vinden althans vierhonderd ouders die de gemeente Someren middels een petitie opriepen er iets aan te doen. Toch gaat er de komende jaren niets veranderen, zo bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering.

De gemeente Someren heeft de afgelopen maanden vier oplossingen voor het verkeersprobleem onderzocht. Drie oplossingen waren door de ouders aangedragen: een nieuw fietspad via de Achterweg en de Steegstraat, een nieuw fietspad via de Kievitstraat en de Steegstraat en een tweezijdig fietspad langs de Boerenkamplaan. De gemeente Someren voegde het versmallen van de Boerenkamplaan als vierde optie toe. Met deze laatste optie stemde de meerderheid van de raad in.

Minimaal

Alleen de Gemeenschapslijst ageerde heftig tegen dit alternatief. ,,Je vraagt je af waarom het signaal van vierhonderd ouders wordt genegeerd, terwijl iedere andere variant beter zou zijn. Straks krijgen we een fietsverbinding die niet veiliger is, alleen een smallere weg. Wat precies was waar we een paar jaar geleden met de hele raad tegen hebben gestemd’’, aldus Bart de Groot van de Gemeenschapslijst.

Ook de andere partijen vinden de oplossing niet ideaal. ,,Het liefste had ik een prachtige oplossing gezien en die zie ik in dit plan niet. Er is minimale veiligheidswinst die niet opweegt tegen de kosten’’, vindt Leo Dortmans van de PvdA. ,,De gouden variant zit er niet tussen’’, oordeelt ook Marco Stolwijk van Lijst Someren-Heide.

